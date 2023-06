Grande Fratello Vip | Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria in crisi? Parla il padre Stefano

(Di domenica 11 giugno 2023) La coppia nata nella settima edizione del Gf Vip è in? Interviene ildell’influencer campana che spiega come stanno le cose

...a Vincenzo Chindamo che ha raccontato attraverso la sofferenza e il grido di dolore dila ... donna che mi ha colpito per lamole di lavoro fatto per la Calabria e per il Vibonese, senza ...Ed è per questo però anche che non riesce mai a fare ilsalto di qualità. SORNIONE MARINI - ... Però se continua così le soddisfazioni arriveranno senz'altro per ildi Valentino Rossi. ...Prova costume Per Soleil Sorge è superata. Nell'attesa di sapere se tornerà al Gf Vip, Soleil Sorge attira l'attenzione dei suoi fan mostrandosi in bikini e non passa inosservato il suo fisico ...

La rivelazione choc di Nikita Pelizon: “Mi era stato detto che avrei vinto il Grande Fratello Vip” Il Fatto Quotidiano

Ospite Giucas Casella per l'ultima puntata di Domenica In. Dopo il grave lutto che ha colpito Mara Venier alla quale è morto due giorni fa il genero Pier Francesco Forleo, il ...In occasione di un’intervista a Turchesando, il programma di Turchese Baracchi in onda su Radio Cusano Campus, Pelizon si è lasciata andare a dichiarazioni che hanno scosso i numerosi telespettatori d ...