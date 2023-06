“Gran maleducati | almeno c’è della bella figa” La gaffe sessista del giurista Domenicucci al corso per magistrati Fine della collaborazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 giugno 2023) “Sono dei, maci sono un paio di belle fighe“. Scandicci, interno di una delle auleScuola per, contesto accademico e di alta formazione. I tirocinanti ordinari che saranno ricevuti giusto martedì da Sergio Mattarella per il giuramento ascoltano la lezione del relatore che è Daniele, referendario presso la Corte di Giustizia del Lussemburgo, sul tema “Le pregiudiziali davanti alla Corte di giustizia”. Senonché, collegato in remoto, il docente commette una incredibile. Sullo schermo dicompare un commento, scritto su una chat che stava avendo con un collega: “Sono dei, detto questo, ci sono ...