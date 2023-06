Gran Galà alla Cittadella Sport | premiati i golden Vip alla presenza del Ministro Giorgetti

Leggi su bergamonews

(Di domenica 11 giugno 2023) Unade serata di festa ha chiuso la 45esima edizione del torneo di tennis solidale dell’Accademia delloper la Solidarietà di Bergamo. Sui nuovi campi coperti delladellodi Monte Gleno 2/L, riadattati per l’occasione ad elegante salone, si è svolto il tradizionaleche ha visto la partecipazione di circa 500 ospiti, numerosi volti noti dell’imprenditoria, della politica e dell’associazionismo. È stata l’occasione per ricordare le tre associazioni che verranno sostenute durante il 2023: – Aipd, Associazione Italiana Persone Down sezione di Bergamo, per un contributorealizzazione di un appartamento dedicato ai loro ragazzi che impareranno a vivere in autonomia; – Anmic, Associazione Italiana Mutilati e Invalidi Civili, per l’aiuto ...