Gp d’Italia | Bagnaia trionfa al Mugello | “Un week end perfetto | sono felicissimo”

(Di domenica 11 giugno 2023) Firenze – Francesco 'Pecco' Bagnaia domina il Gran Premio d'Italia dalla prima all'ultima curva e concede un bis da sogno al Mugello dopo il successo nella Sprint del sabato (e il successo del 2022). Il portacolori della Ducati allunga nel Mondiale a +21 su Marco Bezzecchi. Sul podio anche lo spagnolo Jorge Martin e Johann Zarco, quarto Luca Marini che completa il poker per le moto della scuderia di Borgo Panigale. Poi il sudafricano della Ktm Brad Binder, lo spagnolo dell'Aprilia Aleix Espargaró, l'australiano Jack Miller (Ktm) e Bezzecchi (Ducati). Completano la top ten Enea Bastianini (Ducati) e Franco Morbidelli con la migliore delle Yamaha. Cadute per i fratelli Marc e Alex Marquez quando erano in bagarre per le prime posizioni.

