Governo | Conte | ' Meloni racconta un paese che non c' è'

Roma, 11 giu. (Adnkronos) - "Oggi sono intervenuto in chiusura del forum di Bruno Vespa, dove in questi giorni il Governo Meloni ha sfilato raccontando un Paese che non c'è. Non si può lasciare spazio al loro racconto senza dire le cose come stanno nell'Italia che soffre e a cui Palazzo Chigi non offre soluzioni". Così Giuseppe Conte su twitter rilanciando la sua intervista. "Facciamo sentire la nostra voce, in ogni sede e in piazza il 17 giugno!".

Per Conte "la verità è che il blocco navale non si può fare ma Meloni è stata ...

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – “Oggi sono intervenuto in chiusura del forum di Bruno Vespa, dove in questi giorni il Governo Meloni ha sfilato raccontando un Paese che non c’è. Non si può lasciare spazio ..."Non ho contrarietà" al fatto che un rapporto con il Pd "cresca e si rafforzi su battaglie e terreni comuni", ma precisa: "Ragionare di alleanza organica adesso mi sembra fuori luogo". Il leader del M ...