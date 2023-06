Gosens | «Dimostrato di meritare la finale Lukaku importante per noi»

Leggi su inter-news

(Di domenica 11 giugno 2023) Intervistato da DAZN Germania dopo Manchester City-Inter, Robinha parlato dell’amarezza per la sconfitta indi Champions League. Commentando anche l’occasione sbagliata da Romelunel. DIMOSTRAZIONE – Queste le parole di Robindopo Manchester City-Inter, con tanta amarezza ma anche orgoglio: «Abbiamo fatto tutto il possibile per vincere. Prima di questa partita tanti si sono dimenticati che noi siamo l’Inter. In questa partita abbiamoa tutti di non essere arrivati inper caso. Ce la siamo giocata contro la squadra più forte del mondo. È normale ora essere tristi per il risultato. Prima della partita abbiamo visto tante partite del Manchester City, sapevamo di dover pressare alto e trovare l’imbucata per andare in ...