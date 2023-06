Giuseppe Prezzolini | l’anarchico conservatore | al Suor Orsola Benincasa la lectio magistralis di Gennaro Sangiuliano

(Di domenica 11 giugno 2023) “Un intellettuale anticonformista, unliberale a tutto tondo, che ha attraversato cento anni di storia italiana”. Così il Ministro della Cultura,, sintetizza in una ricca biografia la figura di(1882-1982), giornalista, scrittore e intellettuale che “ha segnato il dibattito politico e culturale del Novecento assumendo posizioni spesso scomode”.è autore, infatti, di “”, l’unica biografia finora scritta su, che da pochi giorni è tornata in libreria con Mondadori, nella collana “Oscar Storia”, dopo la prima fortunata e premiata edizione del 2008 con Mursia. E ...

Nome:, o "Giuliano il Sofista", pseudonimo che è un omaggio all'eroe stendhaliano Julien Sorel, all'imperatore anticristiano Giuliano l'Apostata e ai Sofisti, i falsi sapienti invisi all'...che ha abitato per molti anni a New York scrisse: "Se c'è un paese del mondo dove la democrazia funziona è l'America''. "Non è perfetto come sistema, però certamente le ...Postfazione di Vittorio Feltri a ', l'anarchico conservatore', di Gennaro Sangiuliano (ed. Oscar Mondadori), pubblicata da 'Libero quotidiano' Ho conosciutonel 1982. All'epoca aveva cento anni ...

Vita, opere e idee di un «anarchico-conservatore» che capì l’Italia, la destra e l’ (anti)fascismo Nome: Giuseppe Prezzolini, o «Giuliano il Sofista», pseudonimo che è un omaggio all'eroe stendhaliano ...Da Reagan alla Thatcher, da Mitterrand a Brandt. Una vita vissuta in giro per mondo tra grandi leader e fatti internazionali. Un amore: Parigi, una patria: l'America e una casa natia: l'Italia ...