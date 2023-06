Giuseppe Gambi | ecco chi è il bel tenore italiano a Domenica In

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 11 giugno 2023)nasce in provincia di Napoli nel 1982, ha 41 anni e la musica lirica è la sua grande passione e il suo lavoro. Fin da piccolo si appassiona all’opera e il maestro Andrea Bocelli diventa il suo grande idolo. A soli otto anni partecipa allo Zecchino d’oro con la canzone “Vorrei volare” e arriva nei primi posti in gara. Dopo poco, a dodici anni, entra a far parte del coro polifonico di Villanova Pueri Cantore e la sua carriera inizia a prendere forma. Dato il suo talento, arriva la prima tour internazionale, con tappe anche in Austria e Spagna. Deciso a continuare per questa strada, si iscrive e diploma al Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino e segue il maestro d’arte Pasquale Tiziani. L’insegnate nota subito il grande talento dell’allievo e lo prende sotto la sua ala. Nel 2008 diventa il cantante delle crociere MSC e nel 2010 la ...