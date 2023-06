Giulia Tramontano | oggi i funerali privati a Sant’Antimo L’appello del parroco | «La chiesa è piccola | rispettate la volontà della famiglia»

(Di domenica 11 giugno 2023) A, in provincia di Napoli,è il giorno dell’ultimo saluto a, la donna di 29 anni incinta di sette mesi uccisa a coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello lo scorso 27 maggio a Senago, nel Milanese. Nel piccolo comune del Napoletano, paese natale disarà lutto cittadino. «Mi ha telefonato laper farci sapere che avrebbero gradito la nostra presenza in un momento così doloroso», ha detto la sindaca di Senago Magda Beretta, che parteciperà alla cerimonia. Un rito che sarà officiato tuttavia in forma strettamente privata,dalle 15 nella parrocchia di Santa Lucia. «È il momento dell’ultimo saluto intimo e straziante ae Thiago (il bimbo che...

