Giulia Tramontano | in centinaia ai funerali a Sant’Antimo | palloncini bianchi e un lungo applauso

AGI - Il dolore e il silenzio. Sant'Antimo, comune in provincia di Napoli, ha dato l'ultimo saluto con le bandiere a mezz'asta ai funerale di, la ragazza uccisa a Senago dal compagno, con il piccolo che portava in grembo e che avrebbe chiamato Thiago . E infatti gli striscioni e le corone di fiori sono dedicati a entrambi:...... l'assassino confesso di. Un ...Tempo di salutare. Si sono svolti oggi alle 15 i funerali in forma privata della donna 29enne , uccisa a Senago, nel milanese, dal fidanzato Alessandro Impagnatiello . 37 coltellate per un epilogo ...

A Sant'Antimo, in provincia di Napoli, oggi è il giorno dell'ultimo saluto a Giulia Tramontano, la donna di 29 anni incinta di sette mesi uccisa a coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello lo s ...