Giulia Tramontano | in 500 ai funerali a Sant' Antimo | palloncini e applausi

Le immagini dell'uscita del feretro di, la 29enne uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello a Senago, nella sua città d'origine, Sant'Antimo. L'uscita del feretro è stata accompagnata da un lungo applauso e dal volo ...Particolarmente commovente il quadro floreale dedicato a, la 29enne incinta al settimo mese uccisa a Senago. Un modo per omaggiare la ragazza e il suo bambino nel giorno del ...Prima di raggiungere il cimitero di San'Antimo il feretro di, uccisa dal suo compagno a Senago, in Lombardia, è stato portato in corteo fin sotto l'abitazione dove la ragazza viveva prima del trasferimento al Nord per lavoro. Davanti al ...

Folla fuori dalla chiesa per i funerali della ragazza uccisa a Senago. (LaPresse) A Sant’Antimo nel napoletano si sono celebrati i funerali in forma privata di Giulia Tramontano, la 29enne uccisa dal ...Grande commozione a Sant'Antimo, in provincia di Napoli, per i funerali di Giulia Tramontano, uccisa quando era incinta al settimo mese di gravidanza dal ...