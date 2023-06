Giulia Tramontano | Farina | la giustizia tenga conto che le vittime sono due

(Di domenica 11 giugno 2023) Ha detto Giorgia Meloni ieri una frase semplice, e insieme rivoluzionaria: «Mi ha scioccato la storia di questo bimbo che era nel suo grembo e che sarebbe stato in grado di vivere da solo.due le persone uccise». Sta parlando del delitto di Senago. Di, assassinata da Alessandro Impagnatiello. Come subito ha scritto questo giornale:erano due. Ce n'era un altro dentro di lei, attaccato a lei, ma diverso da lei, una persona, con una sua propria dignità. Thiago era Thiago, non era, come hanno scritto con un linguaggio lontano dalla vita, ma anche dalla morte, i magistrati che hanno formalizzato i reati: «Una gravidanza interrotta senza consenso». Si chiamava Thiago, aveva una “storia”, come detto dalla nostra premier. Certo, a parlare in Giorgia è stata la madre, la sensibilità di una donna ...

- - > L'omaggio ae Thiago - Fotogramma . I funerali die Thiago, il bimbo di 7 mesi che portava in grembo, si celebrano oggi a Sant'Antimo, in provincia di Napoli, dove la donna uccisa a Senago è nata e dove vivono i genitori. Le esequie,...Non ci sono mostri visibili a occhio nudo, non ci sono "vittime designate": c'è una donna,, 29 anni, istruita, una famiglia alle spalle che la aiuta e la supporta, una rete di ...🔊 Ascolta l'articolo Sant'Antimo, il comune in provincia di Napoli, si prepara a commemoraree suo figlio Thiago, vittime dell'orribile crimine commesso da Alessandro Impagnatiello. La foto sorridente die il nome di Thiago appaiono sul manifesto funebre, mentre i ...

'Strappati all'amore dei propri cari'. Esequie in forma privata . Chiara Tramontano: 'Sarà un saluto straziante, vorremmo viverlo insieme ai parenti e amici più stretti' A Senago un murale per ricorda ...Un triste giorno di lutto si vivrà domani, domenica 11 giugno, a Senago. Saranno celebrati i funerali di Giulia Tramontano, una giovane donna di 29 anni, nel settimo mese di gravidanza, deceduta per ...