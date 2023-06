Giulia era la più brillante della classe A Sant' Antimo l' ultimo addio di parenti e amici

Dalla parrocchia di Santa Lucia a Sant'Antimo, il comune della provincia di Napoli dovenata e dove vive la sua famiglia.Oggi i funerali diTramontano e Thiago a Sant'Antimo, provincia di Napoli. 'L'ultimo saluto intimo e straziante' avverrà nel paese dove la 29enne incinta di 7 mesinata e dove vivono i genitori. Momenti di ...... gli investigatori vogliono tracciare gli spostamenti del 30enne nei giorni che hanno preceduto quel sabato sera in cuiè rientrata a casa dopo l'incontro con l'altra donna, con cui si...

"Giulia era la più brillante della classe". A Sant'Antimo l'ultimo addio ... ilGiornale.it

I funerali di Giulia Tramontano e del piccolo Thiago sono stati organizzati in forma privata a Sant’Antimo nel pomeriggio di domenica 11 giugno.Lutto cittadino a Sant’Antimo oggi, nel giorno delle esequie. La bara con il corpo di Giulia è arrivata in chiesa attorno alle 13,30. Tanti striscioni in città per omaggiarla.