Giro NextGen 2023 | tutti gli italiani da seguire Francesco Busatto il più atteso | occhio a Giulio Pellizzari

Leggi su oasport

(Di domenica 11 giugno 2023) Dopo quello dei grandi, altro appuntamento in terra tricolore: spazio al, la corsa a tappe dedicata agli under 23. Il Bel Paese vuol ben figurare e, a differenza delle passate stagioni, sembra avere le carte in tavola per fare bella figura nella gara di casa. In chiave classifica generale la punta è sicuramente. L’azzurro della Green Project-Bardiani CSF-Faizanè ha dichiarato ormai da mesi che punta tantissimo su questa corsa e in montagna ha dimostrato di avere il passo per stare al passo con i migliori addirittura nella categoria elite (ricordiamo la sua terza posizione in una frazione al Tour of the Alps). Da scoprire le sue caratteristiche a cronometro, ma possiamo vederlo battagliare almeno per la top-5 finale. Sempre nella squadra dei Reverberianche a ...