Giro del Delfinato 2023 | tappa di oggi Le Pont-de-Claix – La Bastille-Grenoble Alpes Métropole | orari | percorso | favoriti Tante montagne

(Di domenica 11 giugno 2023) È il giorno dell’ottava e ultimadeldel. Dopo la difficile frazione di ieri, in cui il leader Jonas Vingegaard ha confermato la sua superiorità con una schiacciante vittoria in solitaria (il secondo, il britannico Adam Yates, è arrivato con 41” di ritardo), quest’si chiuderà la corsa a tappe francese con un’altra frazione complicata. Si andrà da Le-de-a La, per un totale di 152,8 km con all’interno ben sei GPM (di cui uno Hors Catégorie). Andiamo a scoprire nel dettaglio tutto ciò che c’è da sapere sullaodierna. LA DIRETTA LIVE DELLADELDEL ...

... si prepara un test elettorale complicato , in un momento in cui i laburisti vengono dati in ampio vantaggio anche per le elezioni politicheprossimo anno. Non solo: le tre dimissioni neldi ...Il mago della sprint . Pecco Bagnaia dopo Portogallo e Austin vince la garasabato anche al Mugello . Una vittoria senza sbavature per il pilota della Ducati che, a parte il secondo e terzo, ha dominato davanti a Marco Bezzecchi e Jorge Martin . L'unico a ...Si sospettava che dietro questi numerosi ammanchi ci fosse una rete di furti su commissione e che c'entrassero loschi personaggidei ricettatori e dei commercianti, ma troppo tempo è passato,...

Giro del Delfinato 2023: Jonas Vingegaard detta legge! Vittoria sul Col de la Croix de Fer, classifica ipotecata OA Sport

È il giorno dell'ottava e ultima tappa del Giro del Delfinato 2023. Dopo la difficile frazione di ieri, in cui il leader Jonas Vingegaard ha confermato la sua superiorità con una schiacciante vittoria ...Ed infatti anche in Catalogna non sono mancati momenti di tensione. Un esempio al giro 42 quando Charles chiedeva di montare le gomme soft e il muretto gli ha imposto del dure, facendo andare tutte le ...