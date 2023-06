Giro del Delfinato 2023 | tappa di oggi Le Pont-de-Claix – La Bastille-Grenoble Alpes Métropole | orari | percorso | favoriti Frazione molto dura

(Di domenica 11 giugno 2023) È il giorno dell’ottava e ultimadeldel. Dopo la difficiledi ieri, in cui il leader Jonas Vingegaard ha confermato la sua superiorità con una schiacciante vittoria in solitaria (il secondo, il britannico Adam Yates, è arrivato con 41” di ritardo), quest’si chiuderà la corsa a tappe francese con un’altracomplicata. Si andrà da Le-de-a La, per un totale di 152,8 km con all’interno ben sei GPM (di cui uno Hors Catégorie). Andiamo a scoprire nel dettaglio tutto ciò che c’è da sapere sullaodierna.E ALTIMETRIA Pronti, via e ...

Un post che, neldi poche ore è stato condiviso e rilanciato da altri cittadini, come grido di ... sono arrivato qui in via Piave tre anni primaSuo insediamento, e da allora ho vissuto i suoi ...La notizia sta facendo ilmondo. Dopo gli algoritmi usati dagli allenatori per mettere 'al meglio' in campo le squadre (il Liverpool con DeepMind insegna), dopo Kognia (il ChatGPTcalcio)......metafora di Putintopo chiuso in un angolo. Cosa faranno adesso gli Stati Uniti ed i propri alleati per arginare questa avanzata tecnologica cinese che si sta estendendo a macchia d'olio in...

Giro del Delfinato 2023: Jonas Vingegaard detta legge! Vittoria sul Col de la Croix de Fer, classifica ipotecata OA Sport

È il giorno dell'ottava e ultima tappa del Giro del Delfinato 2023. Dopo la difficile frazione di ieri, in cui il leader Jonas Vingegaard ha confermato la sua superiorità con una schiacciante vittoria ...L'edizione numero 86 del Giro della Svizzera, «il nostro Tour de France» dice Spartacus, non toccherà purtroppo il Ticino ...