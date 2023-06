Giro del Delfinato 2023 | Giulio Ciccone dà spettacolo e vince l’ultima tappa! A Vingegaard la classifica generale

(Di domenica 11 giugno 2023) Finale spettacolare per ildel. Sulle brutali pendenze verso la Bastille di Grenoble la vittoria è andata ad uno strepitoso. L’abruzzese continua dunque la sua eccezionale stagione prendendosi un nuovo successo prestigiosissimo, che in qualche modo aumenta i rimpianti per la mancata partecipazione ald’Italia. Jonaschiude alle sue spalle e si prende comodamente la. In fuga da lontanissimo,è riuscito a stroncare la resistenza dei suoi compagni d’avventura, togliendosi di ruota salita dopo salita, nomi del calibro di Tiesj Benoot e Julian Alaphilippe. Dietro è il Team UAE a fare il ritmo per provare a ricucire e lanciare un attacco di Adam ...

LIVE Giro del Delfinato 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Ciccone vince a La Bastille, davanti a Vingegaard e Yates OA Sport

Finale spettacolare per il Giro del Delfinato 2023. Sulle brutali pendenze verso la Bastille di Grenoble la vittoria è andata ad uno strepitoso Giulio Ciccone. L’abruzzese continua dunque la sua eccez ...Prestazione maiuscola del campione del mondo che si prende la testa dopo poche curve e riesce a rintuzzare gli attacchi di Martin. Alle sue spalle male Bezzecchi, solo 8°, mentre Luca Marini fa beniss ...