Giorgia Soleri starebbe per lasciare la casa che condivideva con Damiano I fan | “E i gatti?”

Leggi su tpi

(Di domenica 11 giugno 2023) La rottura traDavid eè stata un fulmine a ciel sereno per molti fan. A partire dal video in cui il frontman dei Maneskin si baciava in discoteca con una ragazza, poi “identificata” come Martina Taglienti, le notizie sono arrivate veloci, una dopo l’altra: la rottura, la relazione “non monogama” ma “senza tradimenti”. E poi rumors, tanti rumors. Ora però una notizia sembra certa, almeno secondo quanto riporta l’Ansa.it:è pronta alachea Roma insieme aDavid e, come si vede nelle sue storie di Instagram, il suo viaggio a Roma servirebbe anche a impacchettare le sue cose mentre il cantante è impegnato con la band in Spagna. Impossibile per i fan della coppia non ...