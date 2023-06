Giorgia Soleri lascia l' appartamento che condivideva con Damiano dei Måneskin

...il web e scomodato noti editorialisti che non hanno resistito alla tentazione di dire la loro sulla separazione tra il leader della rockband romana e la sua (ormai) ex storica. ...Articoli più lettidopo il video di Damiano con un'altra: "La nostra relazione non era monogama" di Redazione People Mara Venier, è morto il genero Pier Francesco Forleo: "Ti ho voluto ...Articoli più lettidopo il video di Damiano con un'altra: "La nostra relazione non era monogama" di Redazione People Mara Venier, è morto il genero Pier Francesco Forleo: "Ti ho voluto ...

Giorgia Soleri cancella Damiano dai social. La nuova fiamma Martina Taglienti è un'amica dei Maneskin ilmessaggero.it

L'attivista e influencer e il frontman della band si sono lasciati la scorsa settimana di comune accordo. E Damiano David è stato filmato mentre baciava appassionatamente un'altra ragazza appena dopo ...Ad annunciare la separazione è stato il frontman dei Maneskin su Instagram. Nelle scorse ore sui social era circolato un video che ritraeva il cantante insieme a un'altra: «Io e Giorgia… Leggi ...