Giorgia Soleri | arriva la reazione al “coming out” di Damiano e Martina | parole di fuoco

(Di domenica 11 giugno 2023)ha reagito pubblicamente all’ammisione involontaria di: ecco ledell’ex compagna del cantante. Non può esserci estate senza un gossip che diventa un leit motive esattamente come un brano estivo. Lo scorso anno tutta l’attenzione mediatica è stata attirata dall’annuncio della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. I media hanno passato tre mesi alla ricerca delle possibili motivazioni e delle probabili conseguenze di quella che è stata una delle separazioni più rumorose della storia dello spettacolo. Ecco in che modo ha reagitoal video che mostrainsieme ad un’altra – Ansa Foto – Grantennistoscana.itL’anno precedente ad attirare l’attenzione dei paparazzi su di sé era stata Belen ...

La rottura tra Damiano David eè stata un fulmine a ciel sereno per molti fan. A partire dal video in cui il frontman dei Maneskin limonava in discoteca con una ragazza, poi 'identificata' come Martina Taglienti, le ...Damiano David , in questi giorni, è stato al centro del gossip per la fine della sua storia con l' influencer e attivista, con la quale faceva coppia fissa da ormai sei anni. I due non hanno resto noti i motivi per cui si sono lasciati, fatto sta che sia lui che lei sono molto presi con i propri progetti ...Articoli più lettidopo il video di Damiano con un'altra: "La nostra relazione non era monogama" di Redazione People Mara Venier, è morto il genero Pier Francesco Forleo: "Ti ho voluto ...

Cosa sappiamo della rottura tra Damiano David e Giorgia Soleri Corriere della Sera

Damiano David lascia la Soleri e cambia look. Dal punto di vista sentimentale, per Damiano David è un momento turbolento. Il cantante pochi giorni fa ha posto fine alla relazione con la fidanzata ...Continua a far discutere la rottura tra il cantante della band romana e l'attivista di Pechino Express: i commenti sui social ...