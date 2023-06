Ginnastica ritmica | Sofia Raffaeli firma l’en-plein ai Campionati Italiani | poker nelle specialità

(Di domenica 11 giugno 2023)hato uno spettacolare en-ai2023 di. Dopo aver vinto il concorso generale individuale nella giornata di ieri, la Campionessa del Mondo all-around si è esaltata anche nella giornata conclusiva al PalaGhiaccio di Folgaria (in provincia di Trento) e ha dominato le Finali di(prove non previste alle Olimpiadi, dove si gareggia esclusivamente sul giro completo). La fuoriclasse marchigiana si è imposta al cerchio (35.000), alla palla (35.650), al nastro (33.405) e alle clavette (31.500). Nei primi tre attrezzi la ribattezzata Formica Atomica ha sempre battuto Milena Baldassarri (30.950, 32.950, 32.700), mentre alle clavette ha regolato Tara Dragas (29.950), terza ...

Sofia Raffaeli bissa il titolo assoluto e si aggiudica la 53ª edizione del campionato italiano di. La 19enne di Chiaravalle, cresciuta nellaFabriano alla corte di Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova, conserva il titolo conquistato lo scorso anno vincendo l'All

