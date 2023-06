Gianni Ippoliti commenta la lite con Tiberio Timperi

(Di domenica 11 giugno 2023) Adesso a parlare è. La sua repentina e improvvisa uscita di scena durante la diretta di Uno Mattina in Famiglia, dopo aver chiesto ail motivo del fastidio palesato nel corso della sua rassegna stampa, ha spinto i telespettatori a riversarsi sui social per...

Tensioni in diretta tra Tiberio Timperi ea Uno Mattina in Famiglia questa domenica, 11 giugno. Durante la diretta, infatti, i due avrebbero litigato con conseguente abbandono dello studio da parte del giornalista. Uno ...Stamane c'è stato un momento di tensione tra i conduttori TIberio Timperi e. Quest'ultimo stava conducendo la consueta rassegna stampa. Approfondisce la notizia della separazione tra ...Tensione in diretta durante Uno Mattina in Famiglia. Il giornalistaha infatti abbandonato, nell'imbarazzo generale, lo studio mentre faceva la consueta rassegna stampa. Ma cosa è accadutosta parlando della notizia della separazione tra ...

Gianni Ippoliti fa la rassegna, Tiberio Timperi sbuffa: il giornalista saluta e lascia lo studio Fanpage.it

A Uno Mattina in Famiglia, oggi, domenica 11 giugno, il pubblico ha assistito in diretta a un litigio di Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi. Ecco cosa è successo!Botta e risposta in diretta su Rai1, a «Unomattina» in famiglia, tra Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti che domenica mattina ha interrotto la rassegna stampa e ha lasciato lo studio, dopo aver notato c ...