(Di domenica 11 giugno 2023) La quarta puntata di "", in onda oggi, domenica 11 giugno 2023, dalle 21.30 su Tv8 è all''insegna del divertimento. Ad affiancare il Mago Forrest in conduzione troviamo Giulia Salemi, ma c'è attesa anche per vedere all'opera il super ospite Giancarlo Magalli, di ritorno sul piccolo...

... alle 21:30, va in onda la quarta puntata dicon Giorgio Gherarducci, Marco Santin. Questa settimana, mago Forest sarà affiancato nella conduzione da Giulia Salemi. Ecco le...... in simulcast, su Sky Uno , alle 21:30, va in onda la terza puntata diil programma ... Ecco lee gli ospiti della serata Domenica prossima, tra i momenti da non perdere dello ...Ledel 4 giugno. Nel nuovo appuntamento con il GialappaSho w, programma prodotto da ..., il cast della terza puntata. Dopo la partecipazione di Melissa Satta nella scorsa ...

Gialappashow, le anticipazioni e gli ospiti di questa sera Today.it

Gialappashow: le anticipazioni del 11 giugno Tv8 ha donato nuova linfa alla genialità della Gialappa's Band: il terzetto diventato coppia dopo il ritiro di Carlo Taranto, ha trovato in "Gialappashow", ...Dopo 25 anni insieme e 12 anni di matrimonio, nell'agosto dello scorso anno Claudio Amendola e Francesca Neri hanno annunciato la separazione. Nei mesi successivi all'addio, l'attore aveva deciso di p ...