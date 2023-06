(Di domenica 11 giugno 2023) Con Giancarlo Magalli in studio, ospite della puntata didi domenica 11 giugno non si poteva rinunciare a un siparietto di critica ironica a un certo tipo di televisione di cui il conduttore romano è stato a lungo protagonista con la sua trasmissione I Fatti Vostri. Una televisione...

...in TV ricca di soddisfazioni Stasera va in onda su TV8 e su Sky Uno la puntata di, che ... Salemi sottolinea, in questo, di aver imparato un bellissimo mestiere che di sicuro tornerà a ...Quarto appuntamento con, il programma della Gialappa's Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci . Il ... dei Neri per, oltre alla presenza del maestro Vittorio Cosma .I., in questoambientata a Las Vegas. Kilimangiaro " Il viaggio che verrà, ore 21:20 su Rai 3 ..., ore 21:30 su TV8 Nuovo format della Gialappa's band con Mago Forest e altri comici. ...

Gialappashow, il caso umano del Mago Forest Today.it

Con Giancarlo Magalli in studio, ospite della puntata di Gialappashow di domenica 11 giugno non si poteva rinunciare a un siparietto di critica ironica a un certo tipo di televisione di cui il condutt ...GialappaShow ecco tutte le anticipazioni dell'11 giugno. Tra ospiti, comici e ritorni spettacolari. Scopri di più.