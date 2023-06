(Di domenica 11 giugno 2023) Ci siamo, manca poco al nuovo, imperdibile appuntamento con la, il programma della’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci. Arrivato alla quarta puntata, la trasmissione andrà in onda oggi, domenica 11, su Tv8 e su Sky Uno. Tanti gliin studio e le risate certamente non mancheranno. Ma cosa vedremo nella puntata? Chi saranno i conduttori? E gli? Ecco qualche anticipazione.’ssu Tv8,della terza puntata Il quarto appuntamento con laAl via la quarta puntata del programmache questa settimana ...

Giulia Salemi alQuesta sera, domenica 11 giugno , tornerà in Tv una nuova puntata di, che ripartirà in grande stile con una succulenta novità circa la conduzione. Il ......14 - NICK CARTER NON PERDONA 04:45 - L'UOVO DEL SERPENTE TV8 19:00 - Bruno Barbieri - 4 Hotel Non solo Matera 20:15 - Alessandro Borghese - 4 Ristoranti Milano 21:30 -Ep. 4 Prima TV ......14 - NICK CARTER NON PERDONA 04:45 - L'UOVO DEL SERPENTE TV8 19:00 - Bruno Barbieri - 4 Hotel Non solo Matera 20:15 - Alessandro Borghese - 4 Ristoranti Milano 21:30 -Ep. 4 Prima TV ...

Gialappa Show, anticipazioni 11 giugno 2023: ospiti e chi conduce stasera su TV8 Il Corriere della Città

Domenica la quarta puntata del programma con Marco Santin e Giorgio Gherarducci. Nel cast tanti volti storici della comicità italiana. Ospite sarà Giancarlo Magalli ...La puntata di oggi, domenica 11 giugno 2023, di GialappaShow. C'è Giulia Salemi come co-conduttrice con Mago Forest e Gialappa's Band. Tutti gli ospiti.