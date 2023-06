Ghostbusters Legacy 2 | il primo poster del sequel

(Di domenica 11 giugno 2023) Ecco ildi2, l’attesissimocon Finn Wolfhard e Paul Rudd ancora una volta incentrato sulla famiglia Spengler Sony Pictures ha appena pubblicato ilpromozionale delancora senza titolo di2. L’immagine, disponibile sull’account Twitter della piattaforma che vi linkiamo qui di seguito, ci mostra una versione congelata dell’iconico logo del fantasma. Per adesso non sappiamo quale sia il legame di questa immagine con la trama del film, ma si presume che il team dovrà affrontare una gelida minaccia in questo nuovo capitolo del franchise. Tweets by SonyPicturesUK Ildi Ghostbuster2 Le prime ...

La pellicola - che è attualmente in lavorazione con il titolo di Firehouse - è diretta da Gill Kenan , già sceneggiatore di, e co - scritta dal precedente regista Jason Reitman ......Simulator 22 Forspoken Forza Horizon 5: Spirits Unleashed Ghostwire: Tokyo Gotham Knights GravityMark Upscaler Tech Demo GRID Legends Hi - Fi RUSH High on Life Hitman 3 Hogwarts...Sony Pictures ha appena pubblicato il primo poster promozionale del sequel ancora senza titolo di: l'immagine ci mostra una versione congelata dell'iconico logo del fantasma. Per adesso non sappiamo quale sia il legame di questa immagine con la trama del film, ma si presume ...

Ghostbusters: Legacy 2: il primo poster dell'attesissimo sequel con Finn Wolfhard (FOTO) Movieplayer

Sony Pictures ha svelato il primo poster ufficiale di Ghostbusters 4, l'atteso sequel di Ghostbusters - Legacy con protagonista Mckenna Grace e Finn Wolfhard.Ecco il poster di Ghostbusters: Legacy 2, l'attesissimo sequel con Finn Wolfhard e Paul Rudd ancora una volta incentrato sulla famiglia Spengler.