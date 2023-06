Gf Vip | Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli rompono il silenzio e spazzano via le voci di crisi | le loro parole

Leggi su isaechia

(Di domenica 11 giugno 2023) È stato un anno ricco di impegni lavorativi per. L’influencer di origini persiane dopo il terzo posto ottenuto a Miss Italia nel 2014 non si è più fermata. Una lunga gavetta la sua che l’ha portata in questa stagione televisiva a rivestire ruoli sempre più soddisfacenti. Negli ultimi tempi peròè stata anche al centro della cronaca rosa per la sua relazione con, conosciuto nel corso della quinta edizione del Gf Vip. Tanti i rumor circa unapresunta. La coppia nello ultimi giorni è apparsa distante, facendo preoccupare i fan. I due non si sono mai esposti, né per confermare, né per smentire, creando ulteriore preoccupazione fra i Prelemi. Finalmente però, dopo ledi Domenico Zambelli, amico ...