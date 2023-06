Gf Vip | Barù stanco dei #Jeru | “Non vorrei cag*re dove mangio ma…”

Leggi su isaechia

(Di domenica 11 giugno 2023) La Principessa Jessica Selassiè e il nipote di Costantino della GherardescaGaetani sono stati tra i protagonisti indiscussi del Gf Vip 6. I due, infatti, avevano fatto sognare i fan del programma grazie alla loro “amicizia speciale”, dando vita al corposo fandom dei Jerù, che ha sempre sperato in un’evoluzione romantica del loro rapporto. Nonostante questo all’interno della Casa del Gf Vip tra i due non è mai successo niente e lo stesso è accaduto anche una volta che le telecamere del reality si sono spente e Jessica ehanno preso strade diverse: la Selassiè, infatti, dopo aver vinto il programma condotto da Alfonso Signorini si è data alla radio, mentreè tornato al suo ristorante. I due ex gieffini pur essendosi incontrati di tanto in tanto non hanno mai avviato una frequentazione e anche oggi a distanza di più di un ...