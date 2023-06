Gerry Scotti torna con Caduta Libera | svelato primo concorrente

(Di domenica 11 giugno 2023) Su Canale 5 riparte la nuova edizione dida lunedì 12 giugno 2023 alle 18:45. Si riaprono le famigerate botole, pronte a far cadere i concorrenti che danno le risposte sbagliate alle domande poste del conduttore. Il nuovo ciclo di puntate proseguirà fino al 6 agosto 2023. Dal giorno successivo Mediaset manderà in onda le repliche di Conto alla Rovescia, altro quiz condotto danel preserale di Canale 5 trasmesso per una sola edizione nella stagione 2019-2020. Il ritorno diè motivo d'orgoglio per il conduttore: il volto tv ha fatto debuttare il gioco a premi nell'estate 2015 e oggi ha superato le mille puntate. "Sono felice, felicissimo. Torno nelle case degli italiani prima dell'ora di cena con un programma cui sono molto legato", ha dichiarato ...

Leggi Anche Silvia Toffanin e Tiziano Ferro ospiti speciali dia 'Caduta libera' La ricerca di talenti La ricerca di talenti eccezionali come l'attuale campione in carica è già in corso. Per partecipare ai casting della prossima edizione di 'Caduta ...Finalmente il pubblico non dovrà più sorbirsi le repliche di Avanti un altro perché a partire dal 12 giugno andranno in onda le nuove puntate di Caduta Libera con il presentatore, amatissimo dagli italiani per la sua professionista e per la sua profonda sensibilità, tant'è che non è raro vederlo piangere e gioire delle vittorie altrui. Come scrive il settimanale ...Il giro di valzer è proseguito con Vanessa Incontrada (in coppia con Siani), Sergio Friscia e Roberto Lipari , Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti ,con Francesca Manzini prima e con Michelle ...

"Caduta Libera", Gerry Scotti torna con il preserale di Canale 5 TGCOM

