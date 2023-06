Germania-Ucraina Amichevole | 12-06-2023 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 11 giugno 2023) Sarà unasperimentale quella che il CT Flick manderà in campo nelle due amichevoli contro, Polonia e Colombia per questi impegni di fine stagione. La Mannschaft nelle convocazioni fatte dal tecnico ex Bayern paga la stagione per certi versi negativa dei bavaresi, che hanno rischiato di abdicare il titolo dopo 11 anni di assoluto dominio. Sono solo 4 infatti i InfoBetting: Scommesse Sportive e