Gelato al mirtillo con 3 ingredienti | ma senza gelatiera! TOP!

Leggi su donnaup

(Di domenica 11 giugno 2023) Ilè il grande must dell’estate, quello ai mirtilli, goloso e corposo, piace a grandi e piccini! Ilè un frutto magnifico: ricco di vitamina C e di polifenoli, regala benessere all’organismo. A giovare maggiormente della sua assunzione sono gli occhi, il microcircolo venoso (rinforza i capillari) e la bellezza della nostra pelle. Più ne consumiamo, meglio stiamo e come ingrediente nei dolci è superlativo! Purtroppo, però, moltissime virtù vengono disperse in cottura: confettura, torte e biscotti a base di mirtilli non rilasciano lo stesso quantitativo di benefici dei frutti freschi. Ma in questo caso non dobbiamo cuocere nulla! Questosi preparagelatiera, a crudo, con 3 solie in men che non si dica. 5 minuti sono sufficienti, purtroppo però non potrete ...