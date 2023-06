Gb | arrestata Nicola Sturgeon | ex first minister scozzese

Sturgeon è statadalla polizia britannica che indaga sulle accuse di illeciti nelle finanze del suo partito, lo Scottish National Party. Sturgeon, che si è dimessa da first minister ...È un cambio fondamentale ora che la spinta di Matteo Salvini si è. La Lega non è più il ... in primis con Pasquale Ciacciarelli e con l'uomo forte emerso in questi mesiOttaviani ; c'è ...Dalla dirigente Flaminia Tosinialle strane dimissioni di direttore Andrea Rafanelli e al viterbese Simone Moncelsi oggi ...dalla vecchia giunta a guida Partito democratico con leader...

Scozia, media: arrestata ex premier Nicola Sturgeon Il Sole 24 ORE

Sturgeon, che si è dimessa da primo ministro e leader del Snp all'inizio di aprile, è la terza persona ad essere arrestata nell'ambito dell'operazione Branchform, l'indagine della polizia scozzese ...Roma, 11 giugno 2023- Arrestata l'ex premier scozzese Nicola Sturgeon: è accusata di illeciti nelle finanze del suo partito, lo Scottish National Party. Sturgeon si è dimessa da first minister scozzes ...