Gara-4 della finale Nba | i Nuggets vanno sul 3-1 e sono ad una vittoria dal sogno

(Di domenica 11 giugno 2023) Miami capitola nuovamente difronte ai propri tifosi e permette aidi portarsi ad un successo di distanza dal Larry O'Brien Trophy. Sarebbe il primo nella storia di Denver che, prima di questa stagione, non era mai neppure giunta alle Nba FInals. Il 95-108 è un risultato corretto e per la splendida coralità di gioco mostrata dagli ospiti e per la solida difesa messa in campo, a cui coach Malone...