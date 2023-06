Gara 2 Finale scudetto Basket Serie A 2022 2023 | Milano concede il bis | è 2-0 contro Bologna

Secondo atto dellasempre al Forum, stesso epilogo di- 1. Milano raddoppia e ipoteca lo scudetto: da quando si giocano le finali su 7 partite, solo una volta (Sassari 2015) ha vinto il titolo sotto 0 - 2. ...L'EA7 Emporio Armani Milano vince anche2 dellascudetto contro la Virtus Segafredo Bologna. Sul parquet casalingo del Mediolanum Forum, la squadra di coach Messina, campione uscente, si è aggiudicata la seconda sfida contro le ...Si decide tutto negli ultimi 10', come in1. Milano riscappa a +9 ma Bologna non molla.in volata. A 2'11' dalla fine, perfetta parità (72 - 72). Gran tripla di Shields. Male Shengelia ai ...

Del Piero e la finale di Champions: “Inter, era la peggiore gara del City” Tuttosport

Continua con il piede giusto l'Olimpia Milano, che in gara 2 raddoppia il vantaggio e resiste al tentativo di rimonta finale della Segafredo Bologna. La squadra di Messina si porta sul 2-0 nella serie ...Sala stampa al Mediolanum Forum per il coach della Virtus Bologna Sergio Scariolo dopo la fine di gara 2 di finale playoff per il titolo LBA"Devo dire che sono molto soddisfatto della ...