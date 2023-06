Gallipoli-Agropoli 4-1 Calcio | playoff Eccellenza | andata della finale

Ilha superato l'per 4 - 1 nell'andata della finale. Salentini che affronteranno il ritornoil 18 novembre. La vincente del doppio confronto sarà promosso in serie D.I RISULTATI Enna - Siracusa FINALE 1 - 1FINALE 4 - 1 Agazzanese - Fossombrone FINALE 1 - 1 Ellera - Budoni FINALE 0 - 2 Club Milano - Caravaggio FINALE 1 - 1 Lavagnese - ...Ilha superato l'per 3 - 1 nell'andata della finale. Salentini che affronteranno il ritornoil 18 novembre. La vincente del doppio confronto sarà promosso in serie D.

Città di Gallipoli, la formazione ufficiale per il match contro l'Agropoli LeccePrima

Il Gallipoli ha superato l’Agropoli per 4-1 nell’andata della finale. Reti di Benvengs, Sansò, Quarta, parziale recupero campano con Arevalo, risultato fissato da Oltremarini nel recupero. Salentini c ...Aggiornamenti in diretta Gallipoli-Agropoli. Il Gallipoli ospita l'Agropoli per l'Andata della Finale Nazionale dei Play Off di Eccellenza 2022/23. Di ...