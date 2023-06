Commenta per primo Vincitore del campionato turco col, Mauro Icardi potrebbe proseguire la sua avventura calcistica in Arabia Saudita. L'attaccante sarebbe corteggiato dall'Al - Taawoun: le discussioni sono già in atto. L'ex Inter è ancora ...El Shaarawy nel mirino dei Turchi. Prendendo l'esempio del, Fenerbahce e Besiktas sono alla ricerca di un attaccante in Italia. Secondo quanto ...decisive per chiarire meglio ildel ...L'attaccante argentino, di proprietà del Psg, è reduce da un campionato fantastico con ile nel suosembrava poter esserci proprio la Turchia, o al massimo un ritorno in Serie A. ...

Galatasaray, futuro deciso per Zaniolo: le parole del ds Calciomercato.com

Cenk Ergun, dirigente del Galatasaray ha parlato a Sky Sport di Nicolò Zaniolo: "È arrivato a metà febbraio, non era facile per lui perché la squadra stava giocando tanto. È un giocatore giovane, ma h ...Nicolò Zaniolo ha appena vinto la Super-Lig con il Galatasaray ma la sua permanenza in Turchia non è scontata.