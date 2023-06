Galata Seaways | sette ore di paura nel golfo di Napoli | ma non c' è l' accusa di dirottamento

Si tratta di iracheni, siriani e iraniani in fuga dai loro Paesi e clandestini a bordo della, portata in rada a Napoli venerdì sera a conclusione dell'operazione dei marò intervenuti ...Sono momenti concitati, quelli che si vivono a bordo della nave turca. A bordo c'è un gruppo di migranti che tenta di dirottare il cargo e per riportare la calma a bordo arrivo i marò della brigata San Marco. Un blitz fulmineo, con i fucilieri che si ...incursione del battaglione san marco per liberare la9 1. NAVE SEQUESTRATA AL LARGO DI NAPOLI, FORZE SPECIALI ITALIANE LA LIBERANO Estratto da www.tg24.sky.it Le forze speciali italiane, di stanza a Brindisi hanno liberato una nave turca ...

Galata Seaways, la nave cargo sequestrata dai migranti al largo di Napoli. Era diretta in Francia ilmessaggero.it

Sono le quattordici di venerdì, nella acque internazionali cento miglia a ovest di Ischia va in atto l'intervento dei reparti speciali della Marina per raggiungere la Galata Seaways, il cargo turco ch ..."Non volevamo essere riportati in Turchia, i coltelli ci servivano per tagliare i teli dei camion". Clandestini nei guai per porto d’armi illegale. Due in ospedale, uno ricoverato per ipotermia.