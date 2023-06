Galante | «Inter | 8 alla stagione Un peccato non rivedere Lukaku»

(Di domenica 11 giugno 2023) L’ex giocatore dell’Fabioha rilasciato qualche parola su Tuttosport per la sconfitta nerazzurra contro il Manchester City in Champions League. COMMENTO – Fabioha parlato così della sconfitta beffarda dell’in Champions League. Il votodell’? Se i nerazzurri avessero conquistato la Champions, le avrei risposto dieci e lode. Così invece dico 8. I nerazzurri comunque hanno portato a casa due trofei e si sono qualificatiprossima edizione della Champions League, competizione in cui hanno fatto benissimo e sono arrivati a 90 minuti da una vittoria che nessuno avrebbe pronosticato prima. È vero che il distacco dal Napoli è stato elevato, ma sono i partenopei che hanno disputato un’annata incredibile in A. ...

... dalle esibizioni canore dei dj Merk & Kremont e Il Pagante fino alla parata sul palco delle Legends come Palacio,, Di Biagio e Beccalossi.Le parole di Fabiosulla finale di Champions League tra Manchester City ed ...... Samuel, Pandev, Eto'o, Cambiasso, Julio Cesar, Cordoba), spiccano Adriano, Palacio, Berti e. Leggi anche San Siro sold out: 43.000 biglietti venduti in 7 ore per vedere City -sul ...

Galante sincero: "L'Inter è fortissima e si merita questa finale di ... L'Interista

Una giornata di festa per smorzare la tensione della lunga attesa per i 90 minuti più desiderati. Le navette hanno accompagnato i supporter nerazzurri allo stadio Ataturk ...Partito ieri all'alba, ha percorso 2.000 chilometri in un giorno e mezzo. Nella capitale turca c'è già una delegazione del club per tenere i contatti con l'Uefa, preparare la logistica della squadra e ...