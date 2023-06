Gable Steveson | “Il mio momento sta per arrivare | prima di quanto molti pensino”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 11 giugno 2023) La WWE mise sotto contrattodopo le Olimpiadi di Tokyo (in programma nel 2020 ma rinviati per la pandemia all’anno dopo). Tuttavia, salvo qualche apparizione e la chiamata a Raw durante il Draft 2021, la medaglia d’oro non ha ancora debuttato sul ring. Oltre ad allenarsi in vista del debutto in WWE,ha proseguito la sua carriera sportiva nel wrestling vincendo altri titoli nazionali in rappresentanza dell’Università del Minnesota. “Sto arrivando” Durante una recente intervista con Associated Press,ha parlato del suo futuro in WWE affermando che il suosta per: “Mi sto allenando, sto seguendo il mio percorso. Ho cambiato dieta e il mio fisico. Voglio impressionare quando arriverò in tv. Voglio sorprendere ...