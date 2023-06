Funerali di Giulia Tramontano a Sant' Antimo | il vescovo di Aversa | «Una testimone e una martire»

Dalla parrocchia di Santa Lucia a Sant'Antimo, il comune della provincia di Napoli doveera nata e dove vive la sua famiglia. Se sei o conosci una vittima di maltrattamenti o violenze sulle ......viaggio in macchina documentato dalle telecamere di sicurezza Leggi Anche Omicidio... Ai, che sono stati celebrati in forma privata per volontà della famiglia, hanno preso parte anche il ..."L'amore regala e non priva. Protegge e non uccide". È quanto si legge su uno striscione che è stato affisso davanti alla chiesa di Santa Lucia, a Sant'Antimo,si celebrano idiTramontano, la 29enne incinta di sette mesi uccisa dal fidanzato a Senago. Sui manifesti funebri anche il nome del bimbo che la giovane portava in grembo, Thiago. Ai, che ...

Giulia Tramontano, oggi i funerali privati a Sant'Antimo. L'appello del parroco: «La chiesa è piccola, rispettate la ... Open

All'ingresso della parrocchia un lungo drappo bianco e rosa: "L'amore non priva ma regala, protegge non uccide. Tutti uniti per Giulia e Thiago" ...