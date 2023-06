Frasi sulle biciclette per chi ama pedalare all’aria aperta

Leggi su dilei

(Di domenica 11 giugno 2023) La bicicletta è un mezzo pratico, economico e sostenibile per spostarsi in città ma anche per fare delle belle scampagnate in campagna o in montagna e per praticare un po’ di sport.non inquina l’aria, quindi contribuisce a mantenere più dano l’ecosistema, ed è un’attività fisica che ci mantiene in forma. Rilassante e divertente può essere anche un momento di condivisione con la famiglia, magari organizzando una domenica in bicicletta immersi nella natura con i propri figli. Da piccoli, imparare ad andare in bicicletta è un momento significativo e, una volta imparato, la bici diventa la migliore compagna per mille avventure. Diventando grandi c’è chi mantiene una forte passione per questo veicolo e chi l’abbandona. Ma la bicicletta è un simbolo di libertà, di semplicità e di felicità. Rappresenta il viaggio alla scoperta di luoghi nuovi e differenti e permette ...