Franco Ricciardi | in 40 mila allo stadio Maradona | Sarò sempre la voce dei territori “disagiati”

(Di domenica 11 giugno 2023) Quarantaspettatori per il concerto di, ieri sera,Diego Armandodi Napoli. “È un sogno che si realizza per tutti noi. È la nostra grande festa. Ho fatto goal al”, le parole di. Ad aprire il concerto due brani per lui importanti: le note di “‘O sole mio”, a rappresentare Napoli nel mondo, e “167”, il pezzo dedicato al suo quartiere, Scampia. “Resto e resterò perladei– ha sottolineato– non cambierò mai”. E lo ha ricordato al pubblico proiettando sull’enorme palco le immagini della Vela di Scampia. La serata, durata più di due ore, ha visto tanti ospiti duettare con ...

Quarantamila spettatori per il concerto di, ieri sera, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. 'È un sogno che si realizza per tutti noi. È la nostra grande festa. Ho fatto goal al Maradona', le parole di. Ad ...... Sal Da Vinci canta 'Segui il cuore"' e con il giovane tenore Giuseppe Gambi interpreta il brano 'Il vento che porta via', mentre Andrea Sannino ecantano la sigla 'Un giorno ...... nun te fa ricorda'/ Io resto cca', chi ce sta, ce sta/ 'a genta mia me crere e nun voglio cagna'', canta Francesco Liccardo, per tutti, 56 anni, di cui quasi una quarantina passati ...

