Franco Ricciardi | chi è il cantante napoletano e cosa è successo all’occhio

(Di domenica 11 giugno 2023)lo conosciamo per essere un famosoe attore di origini napoletane e forse non tutti sanno che è l’autore di molte colonne sonore di grandi successi, come ad esempio della fiction Gomorra. Conosciamolo meglio.nasce nel 1966, più precisamente il 6 di ottobre a Napoli anche se ad oggi vive a Caserta. Il suo vero nome all’anagrafe è Francesco Liccardo e ha la passione per la musica fin da bambino. La sua prima volta su un palcoscenico è a 29 anni presso il Teatro Tenda PalaPartenope della città di Napoli. In questa occasione registrerà più di 6 mila spettatori. La sua carriera è stata incredibile non appena si è fatto conoscere e ha collaborato con grandi artisti tra cui Luchè degli ex Co’Sang, Guè Pequeno, Clementino e Jack La Furia. Nel 2014 si è ...

... Sal Da Vinci canta 'Segui il cuore"' e con il giovane tenore Giuseppe Gambi interpreta il brano 'Il vento che porta via', mentre Andrea Sannino ecantano la sigla 'Un giorno ...... nun te fa ricorda'/ Io resto cca', chi ce sta, ce sta/ 'a genta mia me crere e nun voglio cagna'', canta Francesco Liccardo, per tutti, 56 anni, di cui quasi una quarantina passati ...... Mario Coruzzi (artefice del personaggio Platinette ), che racconta in toni confidenziali l'esperienza con l'ictus ischemico che lo ha di recente colpito; Sal Da Vinci,, Andrea ...

Franco Ricciardi superstar al Maradona tra cori gospel e l'urlo della 167 ilmattino.it

Dopo la vittoria della Champions, Ilkay Gundogan non si è sbilanciato sul suo futuro. "Non lo so. Si parla tanto dietro le quinte ma nulla è stato deciso. Vedremo. Ne parleremo nelle prossime giornate ...Franco Ricciardi ha portato a Fuorigrotta la sua gente, ma anche chi non lo conosceva per un concerto che farà storia. Da Capisce a me a Madama blu, passando ...