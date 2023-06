Francia | infortunio muscolare per Rabiot | lascia il ritiro

(Di domenica 11 giugno 2023) Il Ct della nazionale francese di calcio Didier Deschamps deve fare a meno di Adrienper le gare di qualificazione a Euro 2024, che vedranno i Bleus scendere in campo contro Gibilterra (16 giugno) e Grecia (19 giugno). Il centrocampista della Juventus si è procurato unal polpaccio destro: l’ex Psg si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione. La stagione diè dunque finita. Al suo posto, Deschamps ha richiamato Boubacar Kamara (Aston Villa, 23 anni, 3 presenze in nazionale), convocato l’ultima volta un anno fa, ai tempi degli impegni di Nations League. Kamara si unirà allunedì, così come Alphonse Aréola, che ha avuto quattro giorni per festeggiare la vittoria del suo West Ham in Europa Conference League. SportFace.

