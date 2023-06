Francia | 11enne uccisa a colpi di pistola da vicino

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 11 giugno 2023) E' accaduto nel villaggio di Saint Herbot, in Bretagna. Feriti i genitori della bambina. Un pensionato di 71 anni ha aperto il fuoco contro la famiglia dei suoi vicini, uccidendo una bambina di 11 anni e ferendo i suoi genitori. E' accaduto nel villaggio di Saint Herbot, in Bretagna, secondo quanto scrive Le Figaro. Il padre è in pericolo di vita, mentre la madre è meno grave. La sorellina di otto anni, illesa, è in stato di choc. L'uomo, un anziano di origine olandese, litigava da tempo con i vicini per un pezzo di terreno fra le due proprietà. Ieri sera verso le 22 ha aperto il fuoco contro la famiglia dei vicini che prendevano il fresco in giardino. Poi si è barricato in casa con la moglie. La coppia si è infine arresa alla polizia dopo un'ora ed entrambe sono stati posti in stato di fermo. E' stata aperta un'inchiesta per omicidio volontario.