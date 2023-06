Francesco Giubilei si dimette da consigliere del ministro Sangiuliano

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 11 giugno 2023)non è piùdeldella Cultura Gennaro, ha presentato oggi le sue dimissioni. Dopo che il Foglio ha segnalato la concessione di un contributo di 46 mila euro del ministero della Cultura per un progetto per “interventi su archivi dei movimenti politici e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori” alla Fondazione Tatarella, presieduta da, il giovanedelda deciso di lasciare l’incarico “per ragioni di opportunità”. “La Fondazione Tatarella, così come altre istituzioni simili, concorre al bando della Direzione Generale Archivi sulla realizzazione di progetti riguardanti interventi da effettuarsi su archivi ...