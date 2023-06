FOTOGALLERY IN- Le foto di Manchester City-Inter 1-0 | finale di Champions League

(Di domenica 11 giugno 2023)termina 1-0 (vedi articolo). Di seguito ladi-News.it, presente a Istanbul per ladicol suografo Tommaso Fimiano (copyright-News.it). PREMIAZIONE Piero Ausilio, Javier Zanetti, Alessandro Bastoni e Riccardo Ferri,dia Istanbul (FonteTommaso Fimiano/-News.it)Marcelo Brozovic, Nicolò Barella e Aleksander Ceferin,dia Istanbul (FonteTommaso Fimiano/-News.it)Aleksander Ceferin, Samir ...

©Ansa Continua gallery %srimanenti Sport Manchester City - Inter, gioia dei tifosi inglesi, delusione nerazzurra La squadra di Pep Guardiola ha vinto la finale della Champions ...%srimanenti Champions League Errore decisivo di Lukaku: il film della finale L'arrivo delle due squadre, i giocatori in campo. Il riscaldamento, la coreografia nerazzurra, l'...Tot: 106': Fipav %srimanenti nations league VNL, convocati di De Giorgi per la tappa di Ottawa Sono 14 gli azzurri chiamati dal Ct Ferdinando De Giorgi per la prima tappa ...

ROCCA DI PAPA - LE FOTO DEI QUADRI IN SEGATURA PER IL ... CastelliNotizie.it

Ecco la selezione di foto più belle della Sprint del Gran Premio d'Italia di MotoGP, andata in scena questo pomeriggio sul tracciato toscano del Mugello.Un corteo lungo e variopinto e uno slogan: "QueeResistenza". Sullo sfondo la polemica legata al patrocinio prima concesso e poi tolto dalla Regione Lazio ...