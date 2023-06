... della sospensione comminata da Sky Italia ai suoi due bravissimi commentatori di1, Matteo ... Che in società conosce la sua, peraltro: se io sono ritenuto poco elegante, o maleducato, ...A meno che no ci sia 'una ulterioredi compromesso" su uno dei punti dirimenti. Per l'...il contributo finanziario per ciascun migrante nel caso non venga accolto a una vera e propria ""...Il team di Milton Keynes, dopo aver subito unapecuniaria e un ridimensionamento nell'ambito sviluppi, sta vedendo andare via diversi componenti del suo staff, anche importanti come Rob ...

Formula 1, la sanzione è pesantissima: fatto fuori dal circus, le ultimissime Sport News.eu

Una sentenza pesante. L'ambiente della Formula 1 è scosso da una decisione che toglie di mezzo un possibile protagonista del Circus mondiale ...Formula 1, è arrivata un’incredibile decisione (ANSA ... Le uniche notizie allora sono ormai diventate quelle relative a penalità e sanzioni inflitte a piloti… e non solo. Matteo Bobbi e Davide ...