Formazioni ufficiali Spezia-Verona | le scelte dei due allenatori

(Di domenica 11 giugno 2023) Alle 20:45 andrà in scena lo spareggio del campionato di Serie A tra. Ecco leLedi, match valevole per lo spareggio per restare in Serie A.(3-5-2): Dragowski; Ampadu, Nikolaou, Wisniewski; Salva Ferrer, Zurkowski, Esposito, Bourabia, Reca; Shomurodov, Nzola. Allenatore: Semplici.(3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Tameze, Sulemana, Depaoli; Ngonge, Lazovic; Djuric. Allenatore: Zaffaroni.

Bari - Cagliari, le scelte dei due allenatori per il match valevole per i playoff di Serie B Comunicate ledi Bari - Cagliari, match valevole per il ritorno ...Commenta per primo Bari (4 - 3 - 3): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Esposito, Cheddira, Morachioli. Allenatore : Mignani. Cagliari (4 - 3 - 3): Radunovic; ...Notizie Calcio - Bari - Cagliari , atto conclusivo della finale playoff stasera per la seconda squadra della famiglia De Laurentiis . Si riparte dall'1 - 1 in Sardegna con i pugliesi che hanno 2 ...

Nello spareggio cruciale per non retrocedere in Serie B tra Spezia e Verona, entrambe le squadre scendono in campo con grinta di grande determinazione. Lo Spezia si schiera con una difesa solida e ...Sono ufficiali le formazioni dello spareggio tra Spezia e Verona che stasera si giocano la permanenza in Serie A ...