Formazioni ufficiali Italia-Uruguay U20 | le scelte dei due ct

Italia - Uruguay U20: le ultime sulle scelte dei due ct per la finalissima del Mondiale di categoria Comunicate ledi Italia - Uruguay U20, finalissima del ...Commenta per primo ITALIA (4 - 3 - 1.2): Desplanches; Turicchia, Ghilardi, Guarino, Giovane; Prati, Faticanti, Casadei, Baldanzi; Pafundi, AmbrosinoLedi Italia - Uruguay, finale del Mondiale Under 20. Appuntamento alle ore 23.00 all'Estadio Unico Diego Armando Maradona di La Plata, dove gli azzurrini andranno a caccia di un ...

Uruguay U20 - Italia U20: ecco le formazioni ufficiali della finale del Mondiale U20 2023 in programma alle 23.00.